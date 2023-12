ÖSV-Cheftrainer vor Bormio: "Da muss mehr kommen!"

Auf einen guten Rutsch hoffen die ÖSV-Speedspezialisten bei der heutigen Abfahrt auf der pickelharten, eisigen Pista Stelvio in Bormio (11.30 Uhr). Nach den enttäuschenden Resultaten bei den Abfahrten in Gröden haben Vincent Kriechmayr und Co. viel gutzumachen. Das sieht auch ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer so. Zuletzt hatte dieser auch Speed-Coach Sepp Brunner kritisiert.

"Da fordere ich von den Abfahrern und vom Sepp schon ein, dass da ein bisschen mehr kommt", sagte der Kärntner in der Vorwoche. In Gröden war Stefan Babinsky in der ersten Abfahrt als Sechster bester ÖSV-Mann gewesen, in der zweiten war mit Marco Schwarz ein langjähriger Slalom-Spezialist, der das erste Jahr auf dieser Strecke fuhr, als Neunter der schnellste Österreicher. Kriechmayr verpasste jeweils die Top Zehn, Daniel Hemetsberger schaffte es zweimal nicht unter die besten 15.

Im Training für die heutige Abfahrt waren von einer ÖSV-Aufholjagd zumindest Ansätze zu sehen. Mit Hemetsberger (5.) und Schwarz (7.) landeten zwei Österreicher in den Top Ten, der 24-jährige Salzburger Stefan Rieser empfahl sich als Elfter für das erste Weltcuprennen seiner Karriere. Und Kriechmayr? Der Mühlviertler zeigte auf den ersten Sektoren eine gute Leistung, zum Schluss legte er einen Bremsschwung ein und ordnete sich in der Ergebnisliste unauffällig auf Platz 36 ein.

"Schlimmer vorgestellt"

In diesem Jahr scheint es so, als ob der Stelvio die schärfsten Zähne gezogen wären. "Die Kurssetzung ist flüssiger. Ein bisschen gezähmt, aber zum Rennen hin wird es nicht einfach werden", sagte Kriechmayr, der im Vorjahr in Bormio die Abfahrt gewonnen hatte. "Ich habe es mir bei weitem schlimmer vorgestellt", sagte Schwarz, der heuer das erste Mal in Bormio startet und sowohl in der heutigen Abfahrt als auch im Super-G am Freitag "gut attackieren" will.

Marco Odermatt, sein härtester Rivale im Kampf um den Gesamtweltcup, packte gestern im Training übrigens neues Material aus. Der Schweizer fuhr damit die neuntschnellste Zeit. Mit der Bestzeit unterstrich der Norweger Aleksander Aamodt Kilde seine Favoritenrolle.

Vor einem Jahr machte in Bormio nicht Sieger Kriechmayr die größten Schlagzeilen, sondern dessen Teamkollege Matthias Mayer. Dieser erklärte nämlich unmittelbar vor dem Rennen sein Karriere-Ende. Jetzt ist der Kärntner wieder dabei – als Berater des ÖSV-Teams.

