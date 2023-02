Bringt die 13 Kriechmayr wieder Glück?

„Eine Prognose ist ganz schwierig, es gibt so viele Kandidaten für die Medaillen“, sagt der ehemalige Alpinchef des ÖSV und jetzige Vizepräsident des Oberösterreichischen Skiverbands Hans Pum. Der „Macher“ aus St. Oswald bei Freistadt gehört jener Delegation des Landes an, die seit Mittwoch in Courchevel weilt und den beiden Ski-Assen Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger bei den Speed-Rennen fest die Daumen drückt. Ebenfalls vor Ort sind Sportlandesrat Markus