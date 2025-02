Brief aus Saalbach: Von Virenschleudern und alten Hüten

Nanu, was ist denn hier los? Die Reihen im Medienzentrum lichten sich, was den Verdacht nahelegt, dass einige Reporter schon auf diese Ski-WM gepfiffen haben, noch ehe sie am Ziel angekommen ist. Doch der Schein trügt: Etliche Damen und Herren befinden sich aktuell in einem knallharten K.-o.-Rennen gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner, den grippalen Infekt.