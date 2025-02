Brief aus Saalbach: Der Sprung ins kalte Wasser

Baden in der Saalach? Ein frostiges und zweifelhaftes Vergnügen

Der traditionelle Tourist in Saalbach-Hinterglemm – bevorzugt niederländischer Abstammung und mehr oder weniger desinteressiert an der alpinen Weltmeisterschaft – erwacht nach möglicherweise durchzechter Nacht spät, legt beim Frühstück (sofern er es schafft) eine Punktlandung hin, schiebt sich das Kipferl in den Mund und verhüllt sich ob der durchaus frostigen Temperaturen bis zur Unkenntlichkeit.