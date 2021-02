Die große Euphorie ist nicht ausgebrochen, die Titelseiten beherrscht traditionell "König Fußball". Nun, daran wird nur schwer zu rütteln sein. Mit oder ohne Goldmedaille. Am Sonntag und gestern zierten nicht zum ersten Mal Cristiano Ronaldo (Matchwinner für Juventus gegen AS Roma) und AC-Milan-Star Zlatan Ibrahimovic (501 Pflichtspieltore auf Klubebene) die Cover der großen Sportzeitungen (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport). Das alpine Event in Cortina schaffte es nur kleinteilig auf