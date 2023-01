Bremsspur statt Doppelsieg: Heute war Kriechmayr chancenlos

Ausverkauftes Haus, Partystimmung, Ekstase: Die 83. Hahnenkammrennen servieren das erwartete Volksfest bei Schneefall. Die Bedingungen für die Speed-Asse auf der spektakulärsten Abfahrt der Welt ließen zu wünschen übrig. „Die Streif ist immer gefährlich, man fährt heute in eine weiße Wand“, beschrieb Romed Baumann das Szenario.

Die Strecke war schon einmal schneller zu befahren. „Stielhang-Ausfahrt, Gschöss, Seidlalm - da ist natürlich Neuschnee drinnen, da stockt es.“ Das bekam vor allem Vincent Kriechmayr, der am Freitag die erste Abfahrt für sich entschieden hatte, zu spüren. Der 31-Jährige aus Gramastetten erwischte mit Startnummer sieben eine echte Bremsspur, nachdem zuvor der Amerikaner Jared Goldberg (Nr. 5) glimpflich gestürzt war.

„Das allein kann‘s nicht gewesen sein“

Doch die Unterbrechung war für Kriechmayr verhängnisvoll, dadurch war er chancenlos mit Blick auf einen möglichen Stockerlplatz.

„Ich habe das U-Hakerl nicht ganz so erwischt, die Pause vor meiner Fahrt war natürlich nicht ganz optimal, weil es geschneit hat. Wir haben uns schwer getan mit der Spur, das gehört halt auch zu einem Freiluftsport. Das allein kann‘s nicht gewesen sein“, erläuterte Kriechmayr, der den Hut vor Aleksander Aamodt Kilde zog.

Der Norweger fuhr einen Tag nach seiner Harakiri-Fahrt mit Beinahe-Sturz exzellent und gewann vor dem Franzosen Johan Clarey und Travis Ganong aus den USA. „Er war gewaltig“, sagte der Mühlviertler.

Aleksander Aamodt Kilde Bild: GEPA pictures/ Wolfgang Grebien (GEPA pictures)

„Das sind die besten Athleten der Welt“

Arnold Schwarzenegger, am Freitag noch Stargast bei der Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going, beehrte die Streif mit seiner Entourage. „Es ist ein sehr spannendes Skirennen bei Schneetreiben, auch sehr gefährlich. Aber das sind die besten Athleten der Welt“, betonte der Hollywood-Star.

„Ich liebe Österreich, die Gastfreundschaft hier, die schönen Hotels. Meine Tochter, die Christina, ist sehr glücklich hier. Die Heather, meine Freundin, auch. Ich möchte ihnen zeigen, wie schön dieses Land ist.“

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport

