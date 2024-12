Bormio-Sturzopfer Sarrazin nach erfolgreicher OP wieder bei Bewusstsein

Der 30-Jährige sei wach und sein Zustand stabil, gab der französische Verband am Samstagnachmittag bekannt. Sarrazin war wegen eines Subduralhämatoms, einer Einblutung zwischen zwei Hirnhäuten, am Freitagabend operiert worden und hatte sich danach vorerst weiter im künstlichen Koma befunden.

"Wir sind guter Dinge"

Bei dem neurochirurgischen Eingriff im Krankenhaus Sondalo in der Nähe von Bormio legten die Ärzte eine Drainage, um das Blut ablaufen zu lassen. Laut Angaben des französischen Teamarztes Stephane Bulle bleibt Sarrazin nach dem Eingriff noch auf unbestimmte Zeit zur Beobachtung im Spital. "Sein Zustand ist gut, besser als gestern", erklärte der bei den Bormio-Rennen tätige Rennarzt Mario Teruzzi am Samstagabend. Auch die durchgeführte Computertomografie des Schädels sei in Anbetracht dessen, was passiert sei, gut. "Wir sind guter Dinge."

Sarrazin hatte im Training bei einer Bodenwelle die Kontrolle verloren und war mit enormer Wucht in ein Fangnetz gerutscht. Der Sieger von fünf Weltcup-Rennen wurde daraufhin mit einem Helikopter abtransportiert und auf der neurologischen Intensivstation des italienischen Spitals behandelt. Sarrazin hatte die Bormio-Abfahrt im Vorjahr gewonnen. Zudem triumphierte der Franzose im vergangenen Winter auch in beiden Kitzbühel-Abfahrten sowie im Super-G von Wengen.

Schweizer Mettler mit 2 Kreuzbandrissen

Der am Freitag im Training auf der "Stelvio" ebenfalls gestürzte Schweizer Josua Mettler zog sich laut Angaben von Swiss Ski Kreuzbandrisse in beiden Kniegelenken zu. Zudem erlitt der 26-Jährige jeweils auch einen Riss des Innenbandes sowie des Innenmeniskus. Mettler wird laut Verbandsangaben kommende Woche an beiden Knien operiert.

