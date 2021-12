Bormio: Heute decken die Asse ihre Karten auf

Vor der heutigen Abfahrt in Bormio (11.30 Uhr) sind sich die Speed-Asse einig: Die berüchtigte "Stelvio" zählt zu den brutalsten Pisten im Weltcup. Kein Wunder, dass viele auch im Abschlusstraining pokerten und einige Passagen mit angezogener Handbremse zum Teil aufrecht absolvierten. Nur Daniel Hemetsberger aus Nußdorf machte ernst und war als Trainingszweiter hinter dem Schweizer Niels Hintermann mit Abstand der beste ÖSV-Mann. Heute wird sich zeigen, wieviel diese Leistung wirklich wert ist.

"Wenn man auf die Anzeigentafel schaut, passt die Platzierung", sagte der 30-Jährige nach seinem Trainingslauf, dessen Ergebnis er relativierte, zumal der Rückstand auf Hintermann mit rund eineinhalb Sekunden doch ziemlich groß war. Groß ist auch der Respekt vor der "Stelvio". Für Hemetsberger ist diese Piste sogar schwieriger als die Kitzbüheler Streif. "Meiner Meinung nach ist sie die schwerste Abfahrt der Welt."

"Überlebenskampf"

Mit dieser Einschätzung stand der Oberösterreicher im Zielraum von Bormio nicht allein da. "Was es körperlich abverlangt, hier runter schnell zu sein, ist ein Wahnsinn", sagte beispielsweise der Schweizer Beat Feuz. Und Otmar Striedinger sprach von einem "Überlebenskampf von jedem Läufer da runter." Für Hintermann ist die Pistenpräparation "am Limit". Die "Stelvio" gönnt keinem Abfahrer auch nur die kürzeste Atempause. Was auch der Grund dafür ist, dass kaum jemand im Training die Karten auf den Tisch legte. Nach der heutigen Abfahrt gibt es in Bormio am Mittwoch und Donnerstag jeweils einen Super-G. Da muss man sich die Kräfte einteilen.

Auch Vincent Kriechmayr, der wie bei seinem Abfahrts-WM-Titel in Cortina mit Nummer 1 starten wird, sparte einige "Körner". Der Mühlviertler bremste sich mit 4,67 Sekunden Rückstand auf Hintermann auf Platz 45 ein. "Das Weihnachtsfest war sehr besinnlich, da runter ist nichts besinnlich", sagte der 30-Jährige, der auch zugab, zwei Passagen "vernudelt" zu haben. Kriechmayr: "Da runter fehlerfrei fahren, ist nicht so einfach."

Kildes Start fraglich

Am zweiten Trainingstag war übrigens auch Aleksander Aamodt Kilde wieder dabei. Hinter seinem Antreten steht allerdings ein Fragezeichen, weil seine Freundin Mikaela Shiffrin wegen eines positiven Corona-Tests für die Rennen in Lienz passen muss. Der Norweger und die US-Amerikanerin hatten gemeinsam Weihnachten gefeiert, durchaus möglich, dass der Weltcup-Gesamt-Dritte noch einen positiven Test abliefert und das Speed-Triple in Bormio auslassen muss. Sicher nicht dabei ist Carlo Janka. Der Schweizer belegte im Training mit fast 20 Sekunden Rückstand den letzten Platz und verzichtet auf ein neuerliches "Rendezvous" mit der Stelvio.

Die Schweizer zeigten auf

Im letzten Training vor der heutigen Abfahrt in Bormio zeigten die Schweizer mit fünf Fahrern unter den Top 15 auf. Für den ÖSV war nur Daniel Hemetsberger als Zweiter vorne mit dabei.

Bormio, 2. Training: 1. Niels Hintermann (Sz) 1:54,78 Min.; 2. Daniel Hemetsberger (Ö) und Marco Odermatt (Sz) +1,53 Sek.; 4. Johan Clarey (Fra) +1,61; 5. Brodie Seger (Can) +1,93; 6. Matteo Marsaglia (Ita) +2,06; 7. Dominik Paris (Ita) +2,09, 8. Pietro Zazzi (Ita) +2,18; 9. Ryan Cochran-Siegle (USA), +2,25; 12. Beat Feuz (Sz) +2,52; Weitere Österreicher: 16. Stefan Rieser +2,97; 18. Stefan Babinsky +2,99; 23. Matthias Mayer +3,42; 24. Daniel Danklmaier +3,43; 40. Christian Walder +4,41; 45. Vincent Kriechmayr +4,67; 49. Raphael Haaser +5,17; 53. Otmar Striedinger +5,55; 58. Max Franz +7,70