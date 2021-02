Blog: Italienische Medien beweinen schon die WM in Cortina

Cortina wird vom Wetterpech verfolgt. So sehen es die italienische Medien, die von einer "verwunschenen Ski-WM" berichten.

„Schnee, Nebel Wind: Die Ski-WM 2021 kommt nicht in Schwung. Es ist absurd, dass ein Rennen nach dem anderen abgesagt werden muss. Diese WM scheint verwunschen zu sein", kommentierte die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Mittwochausgabe).

"Fehlstart für die WM in Cortina: Nach heftigen Schneefällen am Sonntag und Lawinengefahr am Montag ruiniert eine kleine, aber boshafte Wolke den Start. Auch heute müssen die Rennen abgesagt werden", schrieb die "Gazzetta dello Sport".

"Nach dem Schnee jetzt auch noch der Nebel. Über der ganzen WM hängt ein großes Fragezeichen, weil weiterhin mit starkem Wind zu rechnen ist. Erst am Freitag könnte sich die Wetterlage entschärfen und eine WM erleichtern, die ohnehin wegen der strikten Gesundheitsprotokolle und Abwesenheit des Publikums schon kompliziert genug ist", schrieb "Corriere dello Sport".

"In Cortina siegt der Schnee: Diese Ski-WM, die nicht vor der Pandemie kapituliert hat, wird jetzt vom bösartigen Wetter in die Knie gezwungen. Man kann es offen sagen: Die Perle der Dolomiten Cortina hatte in den letzten Monaten kein Glück. Covid-19 hat das Weltcup-Finale im März 2020 gelöscht. Viel Mut war notwendig, trotz finanzieller Schwierigkeiten und strikter Protokolle dieses globale Event zu organisieren, das nun vom schlechtem Wetter vermasselt wird", kommentierte die Turiner Tageszeitung "La Stampa".

"Die Ski-WM versinkt im Schnee. Cortina kommt nicht zur Ruhe. Zwei Tage nach der Eröffnungszeremonie konnten bisher noch keine Medaillen übergeben werden. Erst am Donnerstag dürfte sich die Lage bessern", so die römische Tageszeitung "Il Messaggero".

Von einem echten Ruhetag kann am Mittwoch freilich nicht die Rede sein: Die unmittelbaren Vorbereitungen auf die beiden für Donnerstag geplanten Rennen laufen. Um 10.45 Uhr sollen die Damen spät, aber doch diese WM im Hochgeschwindigkeitstempo mit einem Super-G eröffnen. Um 13 Uhr sind dann die Herren in dieser Disziplin an der Reihe. Das Starterfeld wird von Favorit Vincent Kriechmayr angeführt. Mit dem Liveticker auf nachrichten.at sind Sie auf Skispitzenhöhe.

Nicht nur auf der Piste wurde gerackert und der Neuschnee (an die 25 Zentimeter im Startbereich) eliminiert, auch in den Ski-Ställen herrscht Hochbetrieb. Wer schnell sein will, braucht auch das perfekte Material.

Kurz vor 15 Uhr hat es hier in Cortina immerhin zu schneien aufgehört. Wir wollen das als gutes Zeichen sehen und nicht so schwarz malen wie Italiens "Blätterwald".