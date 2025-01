Blitz-Comeback? Vincent Kriechmayr will in Kitzbühel starten

Vincent Kriechmayr, dem Doppel-Weltmeister von Cortina 2021, ist in der Tat alles zuzutrauen – auch ein Blitz-Comeback. Nur fünf Tage nach seinem verheerenden Sturz in der Wengen-Abfahrt, der eine starke Zerrung im rechten Knie nach sich gezogen hatte, stand der 33-jährige Mühlviertler wieder auf Ski. Bezeichnenderweise in Saalbach, wo am 4. Februar die WM eröffnet wird. Der Top-Athlet wollte das unbedingt, von Seiten der medizinischen Abteilung gab es keine Einwände.