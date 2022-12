Bandscheiben-OP: ÖSV-Abfahrer muss die Saison beenden

Christian Walder brach die Übersee-Rennen nach den Trainings in Beaver Creek vorzeitig ab und reiste zurück. In der Heimat unterzieht sich der Speed-Spezialist wegen anhaltender Rückenbeschwerden einer Bandscheiben-Operation.

„Leider komme ich an einer Operation nicht vorbei. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt extrem bitter, aber die Gesundheit geht vor“, wird der 31-jährige Kärntner in einer ÖSV-Aussendung zitiert. Er wird diese Saison nicht mehr in den Weltcup zurückkehren.