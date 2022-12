Auf die "Fixsterne" im Nationalteam ist Verlass

Johnny Rohrweck hat sich für den Weltcupauftakt der Ski-Crosser am Donnerstag und Freitag (jeweils 10.55 Uhr, ORF Sport+) in Position gebracht. Der 32-jährige Großraminger überzeugte in der ersten Qualifikation auf dem selektiven und 1300 Meter langen Kurs in Val Thorens mit einem vierten Rang. "Es ist eine echte Standortbestimmung und beruhigend, dass ich mit den Schnellsten auf Augenhöhe bin.