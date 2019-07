SANKT GILGEN. Für Österreichs Top-Abfahrer gibt es derzeit beim Kurz-Trainingslager in Sankt Gilgen kalt-warm: Neben dem Eishockeyspielen im Red-Bull-Trainingszentrum in Salzburg genoss man gestern auf dem Wolfgangsee ein feucht-fröhliches Vergnügen, als sich die Speed-Asse von einem Motorboot über das Wasser ziehen ließen. Oberösterreichs Ski-Star Vincent Kriechmayr erwies sich auch in diesem Metier als Bewegungstalent.