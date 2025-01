Anreise am Dienstag? So tastet sich Vincent Kriechmayr an die WM heran

Dass Speed-Star Vincent Kriechmayr auf einen Start in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen am Sonntag (11.30 Uhr, ORF 1) und damit auf die Generalprobe für die Heim-WM in Saalbach (ab Dienstag) verzichtet, ist auch der Vernunft geschuldet. Der 33-jährige Mühlviertler braucht noch Zeit und die eine oder andere Therapieeinheit, um sich nach seinem schweren Sturz in Wengen (Innenbandzerrung im rechten Knie) 100 Prozent anzunähern. Schmerzhaft ist die Angelegenheit allemal.