"Das, was war, war. Ich blicke nur positiv in die Zukunft", sagt Katharina Liensberger vor ihrem ersten WM-Einsatz 2023 heute (12.15 Uhr, ORF 1) im Team-Event in Méribel, wo die 25-jährige Vorarlbergerin mit Julia Scheib, Franziska Gritsch, Stefan Brennsteiner, Dominik Raschner und Fabio Gstrein zum "Goldschürfen" ausrückt.