Als 50.000 Fans Marcel Hirscher zu WM-Gold trugen

Wenn am Fuße der Planai in Schladming das Licht angeht, werden Erinnerungen an legendäre Ski-Feste, die nicht zuletzt wegen der bengalischen Feuer etwas von südamerikanischer Fußballstadion-Atmosphäre hatten, wach. Nach dem Riesentorlauf findet am Mittwoch (17.45/20.45 Uhr, ORF 1) der NightRace-Klassiker, der Nachtslalom, vor zigtausenden Besuchern statt.