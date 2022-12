Alle Jahre wieder: Brutal ruppig, extrem anstrengend

Lange war sie nicht, die Weihnachtspause für die Speed-Spezialisten im alpinen Ski-Weltcup. Schon gestern wurden Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger und Co. in Bormio vom beinharten "Arbeitsalltag" eingeholt. "Es ist wie jedes Jahr brutal ruppig und extrem anstrengend", sagte Matthias Mayer nach dem ersten Training auf der berühmt-berüchtigten Stelvio. Der Kärntner war als Vierter der schnellste Österreicher. Die Abfahrt findet am Mittwoch statt (11.30 Uhr), einen Tag später steht ein Super-G auf dem Programm.

Alle Jahre wieder wird die Selvio ihrem Ruf, eine der selektivsten Abfahrten im Weltcup-Programm zu sein, gerecht. "Es war brutal unruhig. Die Wellen sind ein bisschen mehr ausgeprägt, weil wenig Schnee ist. Die Stelvio hat ihre Klauen immer noch", sagte Hemetsberger, der unmittelbar vor Kriechmayr auf Platz 14 landete. Der Mühlviertler rechnet damit, dass bis zum morgigen Rennen die Verhältnisse noch schwieriger werden. "Die Piste wird sicher noch unruhiger und glatter werden."

Überraschungsmann aus österreichischer Sicht war gestern Felix Hacker auf Rang neun. Der 23-jährige Kärntner war mit Startnummer 64 in seinen Trainingslauf gegangen. Die Bestzeit holte sich mit Lokalmatador Christof Innerhofer ein Routinier. Der seit kurzem 38-Jährige hat das Rennen auf der klassischen italienischen Strecke 2008 gewonnen. Sechsfach- und Vorjahres-Sieger Dominik Paris zeigte sich im Vergleich zu seinen bisherigen bescheidenen Saisonergebnissen als Elfter (+ 1,17 Sekunden) ebenfalls verbessert. Die in der bisherigen Saison eher enttäuschenden Italiener könnten auf der Stelvio also wieder auf die Überholspur finden.

Time to say goodbye: Beat Feuz macht Schluss Bild: GEPA pictures

Beat Feuz hat das gestrige Training ausgelassen, stattdessen gab er eine Pressekonferenz zu seinem Rücktritt. "In Lake Louise habe ich bei der Besichtigung feststellen müssen, das ist nicht mehr das, was ich will", sagte der 35-jährige Schweizer. Am 21. Jänner wird Feuz, der Vater von zwei Mädchen ist und mit seiner Familie bei Innsbruck lebt, in Kitzbühel das letzte Rennen seiner Karriere als Rennfahrer bestreiten. "Ich habe genug erlebt und genug erreicht. Die Familie kommt bei mir an erster Stelle, das hat erste Priorität."

1. Abfahrtstraining: 1. Innerhofer (Ita) 1:57,92; 2. Crawford (Can) +0,26; 3. Fresquet (Fra) +0,27; 4. Mayer (Ö) +0,55; 5. Clarey (Fra) +0,64; 9. Hacker (Ö) +1,11; 12. Kilde (Nor) +1,30; 14. Hemetsberger +1,76; 15. Kriechmayr (beide Ö) +1,79; 18. Odermatt (Sz) +1,91; 21. Schütter (Ö) +2,10.

