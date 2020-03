Jetzt live: Stand in der Herren-Kombi in Hinterstoder

Zweiter Versuch: Am Freitag musste die Kombination in Hinterstoder noch witterungsbedingt abgesagt werden - heute soll es soweit sein. Alexis Pinturault (FRA) geht heute dabei auf Rekordjagd. Der Franzose könnte schon zum sechsten Mal die Disziplinenwertung für sich entscheiden. Das ÖSV-Team will den heutigen Favoriten zumindest ärgern.

Keine Guten Nachrichten gibt es aus La Thuile. Der Internationale Ski-Verband (FIS) hat die am Sonntag geplante Alpine Kombination der Damen im italienischen La Thuile wegen schwerer Schneefälle kurzfristig abgesagt. Das Weltcup-Rennen wird nicht nachgeholt, die Italienerin Federica Brignone steht nach zwei Wettkämpfen als Gewinnerin der kleinen Kristallkugel fest.

>>> Liveticker zur Super-Kombi in Hinterstoder (Start: 9.45 Uhr)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski-Weltcup in Hinterstoder Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.