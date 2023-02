Jetzt live: Stand im Herren-Slalom von Chamonix

Michael Matt hat in Chamonix noch eine letzte Chance, sich doch für die WM zu qualifizieren.

Noch nicht im WM-Aufgebot steht derzeit Michael Matt, der sich mit einem Spitzenergebnis aber nochmals ins Spiel bringen könnte. Überhaupt gibt es noch keine Klarheit, wie das Courchevel-Quartett aussehen wird.

Manuel Feller, Marco Schwarz, Johannes Strolz, Fabio Gstrein, Adrian Pertl und Dominik Raschner stehen in der WM-Mannschaft und die ersten zwei sind für den Slalom fix gesetzt. Von bisher sieben Saison-Torläufen gewannen Henrik Kristoffersen, Lucas Braathen und Daniel Yule jeweils zwei. Zuletzt in Schladming triumphierte der Franzose Clement Noel. Braathen fehlt nach einer Blinddarmoperation in Chamonix. Die einzigen ÖSV-Stockerlplätze errang Feller als zweimal Zweiter.

Das Rennen im Liveticker:

