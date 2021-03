Ab 9:30 Uhr live: Stand beim Damen-Riesentorlauf in Jasna

Nach der überraschenden Bronzemedaille in Cortina will Katharina Liensberger heute zeigen, dass sie auch in ihrer zweiten Disziplin regelmäßig vorne dabei sein kann. "Ich will wirklich da anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Ich weiß, dass ich im Riesentorlauf schnell sein kann, das will ich morgen zeigen", betonte sie.

Dabei sein wird auch die WM-Fünfte Ramona Siebenhofer, die nach dem wetterbedingten Tausch des Programms einen Tag länger in der Slowakei bleiben musste. "Ich hätte gern den Sonntag daheim gehabt und mir den Slalom auf der Couch angeschaut", gab die 29-Jährige zu Protokoll. "Ich habe eh gesagt, ich fahre den Slalom, aber leider hat der Servicemann die Ski nicht eingepackt."

Sie habe an sich ein gutes Gefühl im "Riesen". "Ich habe mich immer besser gefühlt, auch die Ergebnisse waren immer besser. Ich hoffe, dass ich das fortführen kann", erläuterte Siebenhofer. Für ganz vorne müsse sie aber noch mehr arbeiten. "Zwischen 5 und 15 herum - dann war es ein Rennen, das okay ist."

Stephanie Brunner verpasste am Samstag die Qualifikation für die Slalom-Entscheidung und will in ihrer Spezialdisziplin angreifen. "Ich habe nochmals hart gearbeitet nach der WM. Die hat mich ziemlich angezipft, wenn man weiß, dass man im Training mitfahren kann und wo man stehen kann", sagte die Tirolerin. Sie habe versucht, sich iauch an Liensberger ein Beispiel zu nehmen. "Sie hat bei der WM gezeigt wie der Hase läuft. Was Kathi kann, kann ich auch, habe ich mir gedacht. Hoffen wir, dass es aufgeht."

Der erste Durchgang (Start um 9:30 Uhr) im Liveticker:

