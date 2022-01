Ab 17.45 Uhr live: Geht den Slalom-Herren in Schladming ein Licht auf?

Der erste Durchgang im Liveticker:

Waren im Vorjahr rund um die Planai wegen der Pandemie gar keine Zuschauer erlaubt, dürfen beim Jubiläum wenigstens 1.000 Personen auf der Zieltribüne Platz nehmen. Beim letzten Männer-Rennen vor Olympia könnte das nächste neue Siegergesicht vom Podest lachen, denn in den bisher fünf Saisonslaloms gab es jeweils andere Gewinner.

Es begann im Dezember mit dem Heimsieg von Clement Noel in Val d'Isere und brachte danach einen Erfolg des norwegischen Weltmeisters Sebastian Foss-Solevaag, weil Noel in Madonna einen weiteren Sieg mit einem Sturz vor dem Ziel wegwarf. Nach dem Abbruch in Zagreb brachte Adelboden den Sensationserfolg für den Österreicher Johannes Strolz, in Wengen carvte der Norweger Lucas Braathen mit einer Rekord-Aufholjagd von 29 auf 1. Und der 35-jährige Dave Ryding krönte vergangenen Samstag in Kitzbühel die verrückte Slalom-Serie mit dem ersten Weltcup-Sieg eines Briten überhaupt.

Nach seinem positiven Corona-Test in Kitzbühel darf auch Manuel Feller wieder an den Start gehen. Der Tiroler wird das Rennen mit der Startnummer eins eröffnen. Nicht mit dabei ist hingegen Michael Matt. Der Arlberger hatte wenige Stunden nach seiner Nominierung für die Olympischen Winterspiele ebenfalls eine positiven Test abgeliefert.