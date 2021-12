Ab 17.45 Uhr live: Geht den Slalom-Herren in Madonna ein Licht auf?

Der erste Durchgang ab 17.45 Uhr im Liveticker:

Die Slalom-Spezialisten im alpinen Ski-Weltcup sind in diesem Olympia-Winter erst einmal zum Zug gekommen. Das letzte Rennen für sie in diesem Jahr steht heute in Madonna di Campiglio auf dem Programm. "Ich glaube, wir werden uns dort schon deutlich anders präsentieren", meinte Männer-Rennsportleiter Andreas Puelacher in seinem Ausblick auf den Nachtslalom-Klassiker. In Val d'Isere war Fabio Gstrein als 14. bester ÖSV-Torläufer gewesen.

Manuel Feller blickt optimistisch auf die Abfolge der großen Slalom-Klassiker, die mit Madonna starten. "Den Quoten-Einfädler im Jahr haben wir erledigt, da denke ich nicht mehr dran. Ich weiß, dass die Form im Slalom auch sehr, sehr gut ist. Das hat man auch gesehen, auch wenn die Bedingungen in Val d'Isere eigentlich genau das waren, was mir nicht entgegenkommt", erklärte der 29-Jährige. "Ich hoffe einmal, dass in Madonna ein bisschen mehr Wasser drinnen ist. Dann geben wir Gas." Laut Puelacher habe der für Technikevents zustände FIS-Verantwortliche Emmanuel Couder genau das versprochen.

Von einem guten Slalom-Gefühl sprach auch Marco Schwarz. "Seit Val d'Isere ist schon ein guter Schritt vorwärts gegangen", sagte der Kärntner, den im November eine Knöchelverletzung fünf Wochen zum Zuschauen gezwungen hatte. "Ich glaube, dass ich schon mehr draufhabe und mehr will. Ich will einfach befreit Rennen fahren, nicht an den Haxen denken müssen und das fahren, was ich zurzeit draufhabe."