Ab 16:15 Uhr live: Damen-Slalom in Killington

Für die ÖSV-Technikerinnen ist der Slalom-Auftakt in Levi am vergangenen Wochenende gründlich schief gegangen mit nur drei Top-20-Plätzen bzw. einem achten Rang durch Katharina Liensberger als bestes Ergebnis. Am Sonntag will Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin ihre Serie von fünf Slalom-Siegen in Killington en suite freilich fortsetzen und mit ihren zwei Triumphen in Levi geht sie auch schon auf den Saison-Hattrick los. Wie wird es den ÖSV-Damen ergehen? Wir berichten live ab 16:15 Uhr vom ersten Durchgang. Der zweite Durchgang ist für 19 Uhr angesetzt.