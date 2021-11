Ab 15:45 Uhr: Damen-Slalom in Killington im Liveticker

Der Ski-Weltcup für die Frauen geht am Sonntag in Übersee in die nächste Runde. Nach der Absage des Riesentorlaufs am Samstag steht ab 15:45 Uhr der erste Durchgang im Slalom auf dem Programm. Für Österreich werden Katharina Liensberger, Stephanie Brunner, Katharina Huber, Marie-Therese Sporer, Katharina Truppe, Magdalena Egger, Chiara Mair und Katharina Gallhuber antreten. Den Bewerb können Sie ab 15:45 Uhr im Liveticker mitverfolgen: