Ab 15:40 Uhr live: Herren-Slalom in Garmisch

Das neue Jahr im alpinen Ski-Weltcup beginnt mit einem Slalom-Schwerpunkt. Die Männer nehmen dabei einen ungewöhnlichen Termin in Garmisch-Partenkirchen in Angriff. Der Nachtslalom am Mittwoch (15.40 und 18.45 Uhr/live auf nachrichten.at) hat es wahrlich in sich, gab es doch noch keinen dieser Art in der Gemeinde in Oberbayern. Auch die Nähe zum Skispringen ist wohl weltweit einmalig. Für die Österreicher geht es im dritten Torlauf um den ersten Technik-Sieg in diesem Winter. Wir berichten per Liveticker:

