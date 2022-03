Ab 15 Uhr im Liveticker: Damen-Riesentorlauf in Aare

Mit dem Riesentorlauf am Freitag (15.00/18.00 Uhr) und dem Slalom am Samstag (10.30/13.45) in Aare finden im Ski-Weltcup der Frauen die letzten Rennen vor dem Finale in Courchevel/Meribel statt. Die Slalom-Kugel ist bereits in Händen der slowakischen Olympiasiegerin Petra Vlhova, im Riesentorlauf kann sich die ebenfalls bei den Winterspielen erfolgreiche Sara Hector das Kristall holen. Für Österreich geht es um Top-Drei-Ränge in den Tageswertungen. Wir berichten per Liveticker: