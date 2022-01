Ab 12.30 Uhr live: Stand beim Herren-Super-G in Wengen

Ein Super-G in Wengen hat absolut Seltenheitswert. Nach den Absagen in Lake Louise und dann Ende Dezember in Bormio sind alle Läufer auf die Kurssetzung auf der Strecke mit Start oberhalb der Minschkante gespannt.

"Es ist für alle Neuland, aber es ist für jeden alles möglich", sagte Olympiasieger Matthias Mayer. "Manche Passagen, speziell am Anfang wie das Kernen-S, werden natürlich ähnlich wie die Abfahrt sein. Aber im Abschnitt Langentrejen kann man ein bisschen mehr Kurven fahren."

Das Rennen im Liveticker: