Ab 11.45 Uhr im Liveticker: Super-G der Herren in Gröden

Vincent Kriechmayr hatte im Vorjahr nach langer Zitterpartie wegen einiger Nebel-Unterbrechungen den Super-G in Gröden gewonnen. Das Rennen findet auch heuer am Freitag (11.45 Uhr/live ORF 1) als Ouvertüre zur Abfahrt statt. "Neues Jahr, neues Glück. Die Karten sind neu gemischt. Ich fühle mich eigentlich in einer guten Verfassung, ich muss das halt auch einmal zeigen", sagte Kriechmayr. "Ich weiß, dass ich auf dem Hang schon gute Resultate eingefahren bin. Aber auf das kann ich mich auch nicht verlassen. Der Schnee verhält sich nicht jedes Jahr gleich."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.