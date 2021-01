Kitzbühel-Abfahrt nach Sturz unterbrochen

Für die alpinen Speed-Herren stehen am Wochenende in Kitzbühel gleich drei Bewerbe auf dem Programm. Eröffnet werden die Hahnenkamm-Rennen heute mit der ersten von zwei Abfahrten, dem Ersatz für den Klassiker in Wengen.

Als erster Fahrer geht der Norweger Kjetil Jansrud auf die Streif. Vincent Kriechmayr, der Trainingsschnellste vom Donnerstag, kommt unmittelbar vor Max Franz mit der Startnummer vier. Vorjahressieger Matthias Mayer folgt mit Starnummer sieben.

Der Liveticker zum Rennen:

