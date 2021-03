Ab 11.20 Uhr live: Herren-Abfahrt in Saalbach

Dominik Paris hat im Abschlusstraining seine Rolle als Mitfavorit für die zwei Weltcup-Abfahrten vom Zwölferkogel in Saalbach-Hinterglemm bestätigt. Am Vortag 0,01 Sekunden hinter Matthias Mayer Zweiter, fuhr der Südtiroler am Donnerstag Bestzeit vor dem Deutschen Andreas Sander (+0,10 Sek.), der allerdings einen Torfehler hatte, und seinem Landsmann Christof Innerhofer (+0,14). Mayer lag als Vierter nur 17 Hundertstel zurück.

Weltmeister Vincent Kriechmayr rangierte als viertbester Österreicher an der zehnten Stelle (+0,66). Vor dem Oberösterreicher platzierten sich auch Max Franz als Sechster (+0,49) und Daniel Hemetsberger als Neunter (+0,60). Der im Abfahrtsweltcup führende Schweizer Beat Feuz war Achter (+0,52).

Hannes Reichelt verzichtete wegen Schmerzen kurzfristig auf einen Start. Abseits davon erlebt Oberösterreichs Skisport bei der Saalbach-Abfahrt eine Premiere.

