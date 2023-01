Ab 10:30 Uhr live: Feller kämpft in Kitzbühel um Slalom-Sieg

2020 ist Manuel Feller zum letzten Mal einen Slalom auf dem Ganslernhang gefahren. Am Sonntag (10.30/13.30, Liveticker auf nachrichten.at) will der Tiroler nicht nur am Start stehen, sondern auch um den Sieg mitkämpfen. Es ist der drittletzte Torlauf vor der WM, jedes Rennen entscheidet nun auch über die Aufstellung. Derzeit sind nur Feller und Marco Schwarz fix, der Olympiazweite Johannes Strolz, Vizeweltmeister Adrian Pertl, Michael Matt und Fabio Gstrein sind die weiteren Quartett-Anwärter. Wir berichten per Liveticker aus Kitzbühel:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.