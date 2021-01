Rodler zeigten in der "Höhle des Löwen" Zähne

"Das hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Super, dass es so aufgegangen ist", sagte die Tirolerin, die 0,228 Sekunden hinter Natalie Geisenberger (D) landete. Im ersten Durchgang stellte Egle einen Startrekord auf.

Bereits am Samstag hatte der Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller den vierten Saisonsieg gefeiert. Im Einsitzer hatten Jonas Müller und David Gleirscher nur dem deutschen Saisondominator Felix Loch den Vortritt lassen müssen. Diese Erfolge auf der deutschen Parade-Bahn von Oberhof freuen Cheftrainer Rene Friedl: "In Oberhof, der Höhle des Löwen, in allen Disziplinen auf dem Podest zu stehen, ist fast schon historisch." Weiter geht es am kommenden Wochenende in Innsbruck-Igls.