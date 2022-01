Rodler schon vor Olympia im Medaillenrausch

Der Tiroler hatte die Kleinigkeit von 0,021 Sekunden Vorsprung auf den Letten Kristers Aparjods, hinter dem Nico Gleirscher Dritter wurde.

Den rot-weiß-roten Medaillensatz komplettierte gestern Madeleine Egle, die 0,155 Sekunden hinter der deutschen Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger mit Silber ihre erste EM-Einzelmedaille gewann. St. Moritz war zugleich die letzte Station des Weltcupwinters. Mit Podestplätzen in den letzten acht von zwölf Bewerben sowie dem Sieg zum Saisonauftakt bei der Olympia-Generalprobe in Yanqing landete Egle hinter der Deutschen Julia Taubitz auf Platz zwei der Gesamtwertung. Einen kleinen Dämpfer setzte es für die 23-Jährige nur in der abschließenden Teamstaffel von St. Moritz, in der sie die Abschlagmatte bei der Zieldurchfahrt verpasste. "Natürlich ist der Ärger nach meinem Fehler in der Staffel groß, aber das gilt es wegzustecken", sagte Egle.

Seit den Zeiten von Andrea Tagwerker und den Schwestern Angelika und Doris Neuner in den neunziger Jahren hat keine Österreicherin mehr so stark im Gesamtweltcup mitgemischt.