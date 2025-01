Rodeln: Gold-Triple für Österreichs Kunstbahn-Elite bei Winterberg-EM

Am Tag nach dem Gewinn des Doppelsitzer-Titels durch Selina Egle/Lara Kipp zogen Jonas Müller im Männer-Einsitzer sowie die mit den erwähnten Aktiven wie auch mit Madeleine Egle und Juri Gatt/Riccardo Schöpf besetzte Team-Staffel am Sonntag nach. Damit gab es mehr Medaillen als in Igls 2024.

Dort hatte Müller den Titel errungen und diesen nun erfolgreich verteidigt. Der Vorarlberger setzte sich 0,055 Sek. vor dem Deutschen Max Langenhan und 0,101 Sek. vor seinem Landsmann Nico Gleirscher durch. Der nach einem schweren Sturz aus der Vorwoche mit Schmerzen im Knie und im Schulterbereich angetretene Wolfgang Kindl (+0,223) und Olympiasieger David Gleirscher (+0,687) wurden Vierter bzw. Siebenter. Die Top vier hatten ihre Endpositionen schon nach Lauf eins bezogen. Müller war freilich zufrieden: "Ich mag Winterberg. Hier habe ich meinen ersten großen Erfolg gefeiert."

ZIB: Erfolgswelle von Österreichs Rodler geht weiter

In der Staffel hatte die ÖRV-Equipe vorgelegt, die danach gekommenen Deutschen blieben um 0,091 Sek. hinter der rot-weiß-roten Marke. Bronze ging an Italien (+0,580). "Ich bin froh, dass ich meinen Fehler von Altenberg gutmachen konnte", sagte Madeleine Egle. Eine Woche davor in der Team-Staffel des erwähnten Weltcups war das ÖRV-Team wegen mehrerer Fehler nur Vierter geworden.

Herzschlag-Finale im Staffel-Weltcup

Im Staffel-Weltcup liegen die Österreicher als Zweite nur noch zehn Punkte hinter den Deutschen auf Rang zwei, ausständig ist in dieser Saison noch der Bewerb am letzten Februar-Wochenende in Yanqing. Im Männer-Einsitzer liegen Nico Gleirscher und Langenhan mit je 456 Zählern in Front, drei Rennen sind noch ausständig. Weiter geht es am kommenden Wochenende in Oberhof. Nico Gleirscher ist zuversichtlich: "Die letzten drei Rennen werden interessant. In Oberhof haben wir in dieser Saison schon gezeigt, dass wir richtig schnell sein können. In Asien waren wir lange nicht mehr."

Am Samstag hatte es für Rot-Weiß-Rot außer dem Doppelsitzer-Titel bei den Frauen jeweils Silber und Bronze im Männer-Doppelsitzer durch Gatt/Schöpf und Yannick Müller/Armin Frauscher wie auch im Frauen-Einsitzer durch Madeleine Egle und Lisa Schulte gegeben. Mit dieser Bilanz entschieden die Österreicher auch die Medaillenwertung für sich. "Wir konnten unseren Ansprüchen auch an diesem Wochenende voll und ganz gerecht werden", meinte ÖRV-Chefcoach Christian Eigentler.

