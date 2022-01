ÖOC hebt heute ab: Das Virus darf nicht an Bord

Norbert Nowotny, Experte von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, ist sich da jedenfalls ziemlich sicher. Die so gut wie ausschließlich vom Österreichischen Olympischen Comité mobilisierten Fluggäste, unter ihnen zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, werden trotzdem neben großen Hoffnungen wohl auch so manches Bangen mit an Bord nehmen. Ein positiver Test nach der Ankunft am Beijing Capital International Airport würde wohl das Ende der Spiele vor der offiziellen Eröffnung in einer Woche bedeuten.

Damit das Virus beim Boarding keine Chance hat, wurden vor dem heutigen Flug die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Mit einer eigenen Teststraße vor dem Check-in hat man noch eine zusätzliche Sicherheitsschranke eingezogen. Außerdem erfolgt die Abfertigung via Terminal "General Aviation", es kommt daher zu keiner Berührung mit anderen Gästen am Schwechater Flughafen. Zeitnah zur Abreise (innerhalb 96 beziehungsweise 72 Stunden) musste jeder Olympia-Involvierte, der heute mit dem ÖOC nach Peking fliegt, außerdem zwei PCR-Tests machen. Die Boing 777 der AUA wird zudem für die Passagiere genügend Platz bieten. Der Sicherheitsabstand hat oberste Priorität – das Flugzeug ist also voll, aber bei Weitem nicht ausgebucht.