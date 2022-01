342 Personen, darunter 106 Aktive, umfasst Österreichs Mannschaft für die in einer Woche beginnenden Winterspiele in Peking. Christoph Sieber wird als Chef de Mission des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) so etwas wie der Teamchef sein, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Ein Job, den der 51-jährige Surf-Olympiasieger aus Stadl-Paura seit 2014 schon mehrmals erledigt hat. Peking wird trotzdem ein ganz besonderer Stresstest.