Stefan Kraft, der Fünfte von Oberstdorf, führt Österreichs „Adler“ zur zweiten Station der 71. Vierschanzentournee nach Garmisch-Partenkirchen, wo am Samstag (14 Uhr, ORF 1) die Qualifikation für das Neujahrsspringen am Sonntag (14 Uhr, ORF 1) über die Bühne gehen wird.

Der Salzburger, der einen Rückstand von 20,4 Punkten auf den Dominator im Allgäu, Halvor Egner Granerud (Nor), aufgerissen hat, sieht nicht mehr so blass im Gesicht aus und blickt zuversichtlich in die nahe Zukunft.

„Ich bin megahappy, dass ich wieder Energie habe. Ich bin wieder voll dabei“, betonte der 29-Jährige, der schwerer angeschlagen gewesen war, als es Außenstehende vermutet hätten. Krafts Antreten in Oberstdorf war tatsächlich an einem seidenen Faden gehangen.

„Es war lange gar nicht klar, ob er überhaupt antreten kann, weil er bei der Anreise wirklich gekränkelt hat“, berichtete ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. „Unter diesen Umständen hat Krafti einen sehr guten Job gemacht.“

Kopfsache

In Garmisch wird eine weitere Steigerung notwendig sein. Denn dort trennt sich traditionell die Spreu vom Weizen. Die Liste jener Athleten, die auf der Olympiaschanze ihre Tournee-Chancen verspielt haben, ist lang und mit rot-weiß-roten Athleten-Namen gespickt. Skiflug-Weltrekordhalter Kraft etwa wollte das Glück vor einem Jahr erzwingen – und scheiterte kläglich in der Qualifikation.

Wer in der „Jäger-Rolle“ – weil in der rechnerischen Bringschuld – mit dem Messer zwischen den Zähnen über den Bakken geht, erlebt schnell sein blaues Wunder. Dieses Vierschanzen-Spektakel entscheidet sich nicht nur in der Luft, sondern auch im Kopf. Eine sehr sensible Angelegenheit.

Trotzdem braucht es nicht ausschließlich Streicheleinheiten, die Widhölzl nur für Kraft und den auf Rang acht klassierten Kärntner Daniel Tschofenig übrig hatte.

Der Rest aus dem Septett musste sich durchaus kritische Töne anhören. „Sie waren nicht ganz am Punkt, da geht insgesamt sicher vieles noch besser. So ist es für ganz vorne ein bisschen zu wenig“, stellte der Coach fest.

„Ich muss Oberstdorf abhaken und nur nach vorne blicken“, betonte der 37-jährige Team-Olympiasieger Manuel Fettner, dem der 13. Rang schwer im Magen liegt. „Ich habe nicht die richtige Balance gefunden.“

Vielleicht am Sonntag. In Garmisch stellen sie sich auf bis zu 30.000 Zuschauer ein, zumal die (nicht favorisierten) deutschen Athleten unter der Regie ihres Tiroler Cheftrainers Stefan Horngacher die Werbetrommel gerührt haben. Karl Geiger ist im Klassement Vierter, Andreas Wellinger Sechster, Philipp Raimund 14.

Der bis dato letzte österreichische Sieger in Garmisch hieß übrigens Thomas Diethart. Das war 2014. Lang ist’s her.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport