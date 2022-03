Kehrtwende: Paralympics nun doch ohne Russen

Russische und belarussische Sportler werden nun doch gänzlich von den heute beginnenden Paralympics in Peking ausgeschlossen. Damit kippte das Internationale Paralympische Comité (IPC) seine Entscheidung vom Vortag, als noch ein Start unter neutraler Flagge erlaubt worden war. Mehrere Verbände, Teams und Athleten hatten mit einem Boykott der Spiele gedroht, was die "Durchführbarkeit der Paralympischen Winterspiele" gefährdet hätte, so das IPC, das von einer "eskalierenden" Situation in den Athletendörfern berichtete. Letzteres konnte von Österreichs Delegation nicht bestätigt werden, die keinerlei Anfeindungen gegenüber russischen oder belarussischen Sportlern erlebt habe. Gewiss ist, dass der internationale Druck auf die IPC-Verantwortlichen groß war. Russlands Team reiste gestern nicht ab und behielt sich vor, die Entscheidung beim obersten Sportgerichtshof CAS anzufechten.

Bei der heutigen Eröffnungsfeier (13 Uhr MEZ in ORF 1) werden Barbara Aigner und Markus Salcher Österreichs Fahne tragen. "Das ist eine große Ehre", sagten die beiden Skifahrer unisono. Salcher, der 2014 schon zweimal Gold holte, hat bereits morgen mit der Abfahrt seinen ersten Renneinsatz.