Die russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten dürfen an den morgen beginnenden Paralympics 2022 in Peking unter neutraler Flagge teilnehmen. Das hat das Internationale Paralympische Komitee (IPC) nach der von Belarus unterstützten russischen Invasion in der Ukraine entschieden. "Sie werden unter der paralympischen Flagge teilnehmen und nicht im Medaillenspiegel aufscheinen", hieß es in einer Stellungnahme des IPC.

Bei der Entscheidung sei das Komitee von den grundsätzlichen Leitlinien des IPC geleitet worden, die ein Bekenntnis zu politischer Neutralität und Unparteilichkeit sowie einen unerschütterlichen Glauben an die verändernde Kraft des Sports beinhalten.

"Dieser Beschluss ist zu respektieren", sagte Maria Rauch-Kallat, die Präsidentin des Österreichischen Paralympischen Komitees (ÖPC). Jetzt soll der Sport das Wort haben. Die rot-weiß-rote Delegation umfasst knapp 60 Personen, insgesamt begeben sich rund 600 Athleten in sechs Sportarten und 78 verschiedenen Bewerben auf Medaillenjagd.

Komplette Familie am Start

Österreichs Team ist in vier Sportarten vertreten: Ski alpin, Langlauf, Biathlon und Snowboard. Rauch-Kallat wollte sich nicht auf ein Edelmetall-Ziel festlegen. "Das Wichtigste ist, dass alle wieder gesund nach Hause kommen", sagte sie. Wohl wissend, dass die Aussichten nach zehn Medaillen bei der Para-Ski-WM 2022 rosig sind.

In der Alpin-Sparte werden 13 Aktive – angefangen von Routinier Markus Salcher (vierte Spiele) über den Aigner-Clan bis zur erst 15-jährigen Elina Stary – starten. Der doppelt so alte Salcher holte nicht nur 2014 in Sotschi Doppelgold, sondern auch bei der jüngsten Para-Ski-WM. Die Form passt.

"Zuletzt ist mir alles aufgegangen. Hier in China ist der Schnee ein bisschen wie in Nordamerika, an sich taugt mir das. Ich weiß, was ich leisten kann. Mein Ziel ist eine Medaille – egal in welcher Farbe", sagte der Kärntner.

Speziell ist, dass in Peking die komplette Aigner-Familie aus Niederösterreich im Einsatz ist. Veronika Aigner fährt mit Schwester Elisabeth als Guide, beide waren 2020 Behindertensportlerinnen des Jahres. Außerdem kehrt Bruder Johannes (16) nach schwerer Knieverletzung und Autounfall zurück. Er fährt mit Guide Matteo Fleischmann, der wiederum liiert ist mit Klara Sykora, Guide von Johannes’ Zwillingsschwester Barbara Aigner. Sykora (19) wiederum ist die Tochter des Slalom-Olympia-Dritten 1998, Thomas Sykora.

Paralympics in Peking (4. bis 13. März)

Das österreichische Team:

Ski nordisch (Biathlon und Langlauf): Carina Edlinger (S/Guide Lorenz Lampl)

Snowboard: Rene Eckhart (T), Bernhard Hammerl (T)

Ski alpin: Barbara Aigner (NÖ/Guide Klara Sykora), Johannes Aigner (NÖ/Guide Matteo Fleischmann), Veronika Aigner (NÖ/Guide Elisabeth Aigner), Markus Gfatterhofer (S), Thomas Grochar (K), Eva-Maria Jöchl (T), Nico Pajantschitsch (K), Roman Rabl (T), Manuel Rachbauer (T), Markus Salcher (K), Michael Scharnagl (T/Guide Florian Erharter), Christoph Schneider (S), Elina Stary (K/Guide Celine Arthofer)

Die Paralympics im TV: Freitag, 11.55 Uhr Eröffnungsfeier (ORF 1); ab Samstag täglich Live-Berichte ab 2.55 Uhr (ORF Sport+) und mehrere Tageszusammenfassungen (ORF 1 und ORF Sport+).

Im virtuellen Österreich-Haus (www.oepc.at) wird täglich ab 19.30 Uhr aus Wien und Peking berichtet.