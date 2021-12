Ab heute kommt Österreichs Top-Snowboarderin Anna Gasser beim Big Air in Steamboat (USA) wieder wettkampfmäßig auf die Sprünge. Zuletzt hatte die 30-jährige Kärntnerin als Hauptdarstellerin der Dokumentation "The Spark Within" ("Der Funke in mir") sehr gute Haltungsnoten bekommen. Im Interview mit den OÖNachrichten spricht die Olympiasiegerin über ihren Karriere-Regieplan und ein spritziges Thema, an dem man derzeit nicht vorbeikommt.