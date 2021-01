Gute WM-Generalprobe

Die 22-jährige Tirolerin belegte gestern in Königssee Platz drei. Schneller waren bei der Generalprobe für die WM Ende Jänner nur die deutschen Lokalmatadorinnen Julia Taubitz und Natalie Geisenberger. Auf Taubitz fehlten Egle 0,368 Sekunden, Geisenberger lag nur 0,058 vor ihr. "Königssee war die Bahn, auf der ich mein erstes großes Rennen gefahren bin, jetzt habe ich es zum ersten Mal aufs Stockerl geschafft", sagte Egle.

Im Gesamtklassement ist die WM-Hoffnung vor der nächsten Station kommendes Wochenende in Sigulda hinter Geisenberger, Taubitz und deren Landsfrau Dajana Eitberger bereits Vierte.

In der Teamstaffel fuhr sie mit den am Vortag drittklassierten Doppelsitzern Thomas Steu/Lorenz Koller und dem Einsitzer-Vierten Nico Gleirscher 0,193 Sekunden vor dem Topfavoriten Deutschland zu einem seltenen Erfolg im Nationenbewerb. Rang drei ging 0,804 zurück an Russland.