Heute beginnen in Pokljuka mit der Mixed-Staffel (15 Uhr, live auf ORF eins) die 52. Biathlon-Weltmeisterschaften. Einen Athleten seines Kalibers hätte Oberösterreich nur zu gerne dort am Start. Der Innviertler Franz Weber ist einer der schon vergessenen Skijäger-Helden, die aus unserem Bundesland kommen. Doch von Tradition kann man sich in der Gegenwart nur wenig kaufen.