Fluor-Verbot: "Befürchte, dass es zu Disqualifikationen kommen wird"

Österreichs Skiverbandspräsidentin Roswitha Stadlober ergänzt: „Ich befürchte, dass es aufgrund von Messfehlern zu Disqualifikationen kommen wird. Es gibt die Gefahr, dass Unschuldige zu Schuldigen werden.“

Das passierte gleich beim ersten Weltcup-Wettkampf der alpinen Ski-Damen. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel war die Leidtragende, sie wurde beim Riesentorlauf in Sölden disqualifiziert. „Wir haben einen verstörten Servicemann und eine am Boden zerstörte Sportlerin“, sagte Norwegens Verbandsmanager Claus Ryste. „Der Worst Case ist eingetreten. Wir können es uns absolut nicht erklären“, sagte Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber. „Der Servicemann war mit den Rennski vor zwei Tagen mit genau dieser Präparation bei der Kontrollmessung der FIS. Alles war grün und heute ist es dunkelrot.“ Mittlerweile kennt man die Ursache. Grund war ein kontaminiertes Arbeitsgerät, das verwendet wurde.

In der Natur nicht abbaubar

Fluor-Wachs wurde seit den 1980er Jahren breitflächig zur Präparierung von Sportgeräten im Wintersport eingesetzt. Gewisse Fluor-Verbindungen (C8) stehen in Verdacht, krebserregend zu sein, und sind in der Natur nicht abbaubar. Im Fachjargon heißen sie „ewige Chemikalien“. Deshalb haben der Ski- und Snowboard-Weltverband (FIS) und die Internationale Biathlon Union (IBU) ein Verbot ab der Saison 2023/24 beschlossen. Die IBU hatte Besitz, Anwendung, Verkauf oder Handel mit schädlichen C8-Fluorkohlenwasserstoffen bereits ab 2021/22 verboten. Nun gilt das auch für weniger schädliche C6-Produkte. Schon geringe Mengen an Fluor bringen laut Experten einen Wettbewerbsvorteil, mit ihnen ließen sich die besten Gleitergebnisse erzielen. Ein zweiter Effekt macht fluorierte Skiwachse so wertvoll. Die Wachse erhöhen die Härte des Skibelags.

Michael Gufler, der Bereichsleiter Technologie im ÖSV, sieht eine Zäsur im Schneesport, zumindest was den Wachssektor angeht. „Hier stellt das Fluorverbot die Uhr komplett auf null. Alte Produkte sind nicht mehr verwendbar, die Karten werden komplett neu gemischt.“ Dass das Verbot nicht nur auf Weltcup-Ebene, sondern auf allen FIS-Leveln gilt, lässt den 31-jährigen nur den Kopf schütteln. „Da gibt es dann eine Regel, die aus logistischen Gründen de facto nicht kontrolliert werden kann.“ Nicht nachweisbaren Umgehungsversuchen sind so Tür und Tor geöffnet. „Wenn da einmal Fluor gewesen ist, kriegt man es fast nicht mehr aus der Umwelt“, erklärt Gufler. Getestet wird bei den Weltcup-Wettkämpfen nun mittels Infrarot-Spektroskopie.

Bald auch im Breitensport verboten?

Laut dem Schweizer Chemiker Peter Bützer dürften fluorhaltige Wachse in absehbarer Zeit auch für den Breitensport verboten werden. Doch während für die Profis Fluor tatsächlich in vielen Wettkämpfen einen Unterschied machte, würde der Amateur davon nicht viel merken. „Es gibt viele andere hochwertige Produkte am Markt und die großen Firmen tüfteln längst an neuen Mischungen“, sagt Ex-ÖSV-Langlaufchef Anton Hierschläger. Doch der frühere Weltcup-Servicemann für die Skifirma Fischer, der Innviertler Johann Gattermann, sieht eine andere Problematik: „Die Verunsicherung bei vielen ist groß.“ Die Gefahr der Kontamination eines Sportgeräts durch alte Fluor-Bestände im Schnee oder etwa bleibende geringe Verunreinigungen bei alten Rennski ist stets gegeben.

