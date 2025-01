Erst Goldi-Cup, dann Gala-Nacht 

Es ist eine Aufwärmübung für die Gala-Nacht des Sports am 7. Februar im Linzer Brucknerhaus, die Skisprung-Legende Andi Goldberger ganz besonders viel Spaß macht: Beim Goldi-Talente-Cup 2025 hat er am Samstag in Höhnhart ein echtes Heimspiel.

Am Samstag wird ab 11 Uhr gesprungen. "Wir haben bereits jetzt mehr als 50 Anmeldungen. Wer sich kurzfristig entscheidet, soll einfach mit den Eltern und der Alpin-Skiausrüstung zur Schanze kommen. Die wichtigste Botschaft: Niemand muss Angst haben, wir haben Spaß. Skispringen schaut im Fernsehen gefährlicher aus, als es wirklich ist. Das möchte ich den Kindern vermitteln. In den 17 Jahren, seit es den Goldi-Talentecup gibt, ist noch nie etwas passiert."

Davon wissen auch zahlreiche prominente Sportler zu berichten. Vierschanzen-Tournee-Überflieger Daniel Tschofenig ist nur einer auf der langen Liste der späteren Weltklasse-Springer, die beim Goldi-Cup erste Erfahrungen gesammelt haben. Einer, der immer wieder gerne aushilft, ist Thomas Morgenstern, der bei der Gala in Linz gemeinsam mit Goldberger auftreten wird.

"Als Oberösterreicher und Kärntner mussten wir einfach zusammenhalten bei so viel starker Konkurrenz, die da aus dem Skigymnasium in Stams gekommen ist. Deshalb war er bald mein Zimmerkollege, später mein Trauzeuge", sagt Goldberger. Bei der Gala wird das Duo mit Sicherheit auch auf der Bühne brillieren und Lacher garantieren. Tickets für die Gala gibt es im Linzer Brucknerhaus, online unter www.brucknerhaus.at und in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

