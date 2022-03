Wer soll die "Roten Bullen" stoppen?

Wie im Fußball sieht es auch in der ICE Hockey League nach einem Durchmarsch der "Roten Bullen" aus. Salzburgs Cracks scheinen auf dem Weg zum siebenten Titel nicht aufzuhalten zu sein. Die Mozartstädter, die schon den Grunddurchgang dominiert haben, sind in den Play-offs noch ungeschlagen und mit eineinhalb Beinen in der Endspielserie: Nach dem 4:0 gegen Znojmo steuert das Team um den ausgeliehenen Black-Wings-Stürmer Brian Lebler dem nächsten sogenannten "Sweep" entgegen. Der jüngste 4:0-Heimsieg über die Vienna Capitals sicherte dem finanzstärksten Klub der Meisterschaft eine 3:0-Führung in der Best-of-7-Serie, bereits heute (19.45 Uhr, PULS 24) können die Salzburger in Wien alles klar machen. "Wir müssen konzentriert bleiben und unseren Job erledigen", weiß Kapitän Thomas Raffl, der mit dem Tor zum 2:0 seinen 600. Liga-Scorerpunkt sammelte.

Gute Karten für den erstmaligen Finaleinzug in der internationalen Liga hat auch der ungarische Serien-Champion Fehervar, der dem Villacher SV den Heimvorteil abgeluchst hat. Die "Roten Teufel" führen nach einem 4:0-Auswärtssieg 2:1 in der Best-of-7-Serie, Fortsetzung heute (19.15 Uhr). Die Kärntner müssen diese "Packung" mit zwei Gegentoren binnen acht Sekunden erst einmal verdauen. "Es bringt nichts, Vergangenem nachzutrauern, das kann man nicht ändern", weiß VSV-Coach Rob Daum: "In Ungarn beginnt es bei 0:0, wir müssen fokussiert sein." (alex)