Beim Betreten der mondänen, rund 10.000 Besucher fassenden Ondrej Nepela Arena in Bratislava hat so manchen österreichischen Eishockey-Nationalspieler die unliebsame Vergangenheit eingeholt. Erinnerungen wurden wach an die WM 2019, die mit einer ernüchternden 3:4-Niederlage im Penaltykrimi gegen Italien und dem Absturz in die Zweitklassigkeit zu Ende ging.