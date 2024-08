Test für Eishockey-Olympia-Quali: Österreich bezwang Slowenien

Der in Diensten der Detroit Red Wings stehende Kasper benötigte vier Minuten, um einen 0:1-Rückstand in den 2:1-Sieg zu verwandeln. Rok Macuh brachte die Gastgeber in der Eishalle in Bled in der 37. Minute in Führung. Es sollte bis in die 60. Spielminute dauern, bis Österreich anschreiben konnte: Exakt 57 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit schlug die Scheibe von Kasper nach Zuspiel von David Reinbacher im Tor der Slowenen ein. Das Spiel ging in die Overtime, in der nach 2:48 Minuten Kasper ein zweites Mal zuschlagen konnte. Nach Zuspiel von Clemens Unterweger traf der Kärntner in Überzahl zum 2:1-Sieg.

Am Samstag gibt's in Graz ab 16 Uhr das Rückspiel zwischen dem ÖEHV-Team und den Slowenen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper