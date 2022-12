Schwede Bröms neuer Teamchef des ÖEHV-Frauenteams

Der 32-Jährige war schon Cheftrainer der U16- und U18-Auswahlen in Schweden und ist aktuell General Manager des Frauenteams von Leksands IF. Als sein Co-Trainer wurde der Finne Petteri Hirvonen engagiert, der in seiner Heimat einst Cheftrainer der Männer-Topclubs Ilves Tampere und Pelicans Lahti war.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper