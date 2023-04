Puls24 bleibt Free-TV-Partner der Eishockeyliga

Das Duo Martin Pfanner und Greg Holst wird auch in der kommenden Saison in den heimischen Eishallen zu sehen sein.

Puls24 bleibt TV-Partner der Eishockeyliga und wird bis 2026 weiterhin aus den heimischen Eishallen übertragen. Festgelegt ist ein Livespiel pro Woche während des Grunddurchgangs und ein Livespiel je regulärem Playoff-Spieltag. Die Spiele gibt's im TV auf Puls24 sowie im Livestream auf puls24.at und in der Zappn-App zu sehen.

Kommerzialrat Mag. Jochen Pildner-Steinburg, ICE-Präsident: „Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit mit der PULS 4 TV GmbH fortgesetzt wird. Es war uns ein Anliegen, die Live-Präsenz unserer Liga im Free-TV sicherzustellen. Diese Verlängerung unterstreicht auch das große Interesse an der win2day ICE Hockey League. Für die stetige Weiterentwicklung ist es wichtig, einen solch professionellen Partner weiterhin an der Seite zu haben. Wir konnten in den ersten drei Jahren bereits einiges zusammen aufbauen und werden nun auch die nächsten Schritte gemeinsam setzen.“

Mario Lenz, Geschäftsleitung ProSiebenSat.1 PULS 4: „Wir freuen uns sehr den Weg gemeinsam mit der win2day ICE Hockey League weiterzugehen und werden gemeinsam daran arbeiten die treue Eishockey-Community noch weiter zu vergrößern. Ich möchte mich auch für die immer konstruktiven Gespräche mit Liga und Clubs bedanken.“

Autor Markus Prinz