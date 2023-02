Österreichs Team spielt um den Turniersieg

Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft startete erfolgreich in das Viernationenturnier in Kopenhagen: Das Team von Trainer Roger Bader gewann gegen Norwegen mit 2:1 nach Penaltyschießen und trifft nun am Samstag im Spiel um den Turniersieg auf Gastgeber Dänemark, der Frankreich 3:0 besiegte.

Gegen Norwegen erzielte Kapitän Thomas Raffl (12.) in Unterzahl das Tor zur Führung, die bis zur Mitte des zweiten Drittels hielt. Nach dem Ausgleich fiel in der regulären Spielzeit und auch der Verlängerung kein weiterer Treffer mehr. Im Penaltyschießen behielten die Österreicher dank der Treffer von Marco Kasper und Manuel Ganahl die Oberhand. "Es war ein harter Fight von beiden Seiten bis zum Schluss, eine knappe Partie. Wir sind glücklich, dass wir die Glücklicheren waren am Ende", sagte Ganahl.

